Українці можуть обрати банк для отримання субсидій

Аби отримувати субсидії та житлові пільги, українці можуть обрати будь-який уповноважений банк. Також ці виплати можна отримати через поштове відділення.

Як обрати, де отримати виплату

Отримувач субсидії чи пільги може самостійно обрати, в якій установі отримати виплату. Виплати на банківський рахунок можна отримати в будь-якому з уповноважених банків, один з яких отримувач обирає самостійно.

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Перелік таких банківських установ можна знайти на сайті Міністерства фінансів України.

Як нараховуватимуться виплати

Під час воєнного стану на територіях, де служби соціального захисту не можуть готувати документи та виконувати фінансування для нарахування та виплат пільг і субсидій, це робиться відповідно до рішення Уряду. Це рішення визначає спеціальні правила для нарахування та виплат грошової допомоги, пільг та субсидій у період воєнного стану.

Тобто, якщо людина отримувала виплати через банки до введення воєнного стану, гроші будуть перераховані на банківський рахунок у форматі IBAN у тому банку, де в отримувача вже є рахунок.

А якщо отримувала виплати через відділення організації, що розподіляла пенсії та грошову допомогу за місцем проживання до введення воєнного стану, гроші будуть передаватися через міжнародну платіжну систему "MY TRANSFER" та ПриватБанк.