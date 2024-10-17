Шмигаль закликав Швейцарію підтримати замороження російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Швейцарію підтримати використання заморожених російських активів. Він запропонував країні долучитися до відповідного механізму, який планують запровадити країни G7.

Як Швейцарія вплинула на замороження російських активів

Шмигаль підкреслив, що Швейцарія вже заблокувала активи підсанкційних російських осіб на понад 7 мільярдів швейцарських франків, а також заборонила доступ до понад 7 мільярдів франків російського Центробанку.

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Він вважає справедливим, щоб ці кошти були використані для компенсації жертвам російської агресії.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Закликаємо Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів. Швейцарія заблокувала активів підсанкційних російських осіб на понад 7 мільярдів швейцарських франків, а також заборонила доступ до понад 7 мільярдів франків Центробанку росії.

Прем'єр також наголосив на необхідності подальшого посилення санкційного тиску на Росію, оскільки санкції залишаються ефективним інструментом. Він також подякував президентці Швейцарії Віолі Амгерд та Федеральній раді Швейцарії за ухвалення більшості заходів 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, які вже набули чинності 16 жовтня.