Гроші треба буде повернути: яким пенсіонерам зменшать виплати

У серпні виплати деяких пенсіонерів можуть зменшитися. Так може статися через штрафи від ПФУ для осіб, які вчасно не надали певну інформацію.

Штрафи від ПФУ

Якщо пенсіонер знову вийшов на роботу, але не повідомив про це ПФУ, його можуть оштрафувати. Так стається, тому що працюючі особи не мають права на повноцінні виплати з надбавками.

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Про такі зміни у своєму житті варто сповіщати протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, ПФУ може вимагати повернути виплати.

Як пенсіонери можуть повернути кошти:

Добровільно – пенсіонер самостійно повертає надлишок.

Примусово – ПФУ може утримати 20% від пенсії до погашення боргу.

Про звільнення з роботи теж треба повідомляти ПФУ. Це може збільшити виплати особи.