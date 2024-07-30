На який транспорт пільги не діють
В Україні проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів є безкоштовним. Це стосується міського пасажирського транспорту загального користування, як-от маршрутки, тролейбуси чи автобуси.
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Також пільги поширюються на приміський транспорт, як-от електрички.
Є нюанс щодо проїзду в міському транспорті. Слід пам'ятати, що тарифи та пільгові категорії пасажирів визначаються місцевими радами. Це рішення має бути оприлюднене на офіційному сайті ради, а в кожній маршрутці повинна бути розміщена відповідна інформація.
Проте це правило не поширюється на метро та таксі. Також пільга не діє на залізничний транспорт міжміського сполучення.