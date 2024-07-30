На какой транспорт льготы не действуют

В Украине проезд в общественном транспорте для пенсионеров является бесплатным. Это касается городского пассажирского транспорта общего пользования, например маршрутки, троллейбусы или автобусы.

Читайте также В каких числах пенсионер должен получать пенсию

Также льготы распространяются на пригородный транспорт, например электрички.

Есть нюанс относительно проезда в городском транспорте. Следует помнить, что тарифы и льготные категории пассажиров определяются местными советами. Это решение должно быть обнародовано на официальном сайте совета, а в каждой маршрутке должна быть размещена соответствующая информация.

Однако это правило не распространяется на метро и такси. Также льгота не действует на железнодорожный транспорт междугородного сообщения.

Важно! Для бесплатного проезда пенсионерам нужно иметь при себе пенсионное удостоверение.