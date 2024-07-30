В каких числах приходит пенсия

Пенсионеры должны получать свои выплаты ежемесячно с 4 до 25 числа. График определяется индивидуально каждым участком.

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Средства на банковский счет поступают быстрее, чем через "Укрпочту". Соответственно, если особа хочет ускорить предоставление пенсии, она может изменить способ получения выплат.

Обратите внимание! Пенсионер может получать средства не только на отделении "Укрпочты", а и через почтальона.

Как изменить метод получения выплат

Чтобы изменить способ для получения пенсии, нужно обратиться в ПФУ. Сделать это можно как онлайн (через электронный портал Пенсионного фонда), так и оффлайн.

Какие документы нужны для внедрения изменений:

удостоверение личности;

идентификационный код;

специальные банковские реквизиты.

Если лицо обращается в ПФУ онлайн, эти документы нужно отсканировать.

Заметьте! Пенсия должна поступать на специальный банковский счет, который открывается именно для начисления пенсионных выплат. Эта опция доступна только в определенном перечне банковских учреждений.