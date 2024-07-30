В Украине есть много людей, желающих приобрести автомобиль за рубежом. Впрочем, удастся ли избежать уплаты пошлины, читайте дальше.
Кто имеет льготы на растаможку в августе 2024 года
В августе не предусмотрено освобождение от НДС, акцизного налога и пошлины для украинцев из-за того, что власть еще 1 июля 2022 года отменила положение об освобождении от растаможки. Однако автомобили, которые ввозятся в Украину для нужд военных – все еще можно реализовать со льготой на растаможку.
В частности, это касается транспортных средств, которые ввозятся по запросу военнослужащих или отдельных воинских частей. Другие же граждане в августе должны будут платить обычные налоги.
Как рассчитать акциз?
Акцизный налог исчисляется согласно формуле, установленной Государственной таможенной службой: ставка налога умножается на объем двигателя в литрах и на количество полных лет автомобиля. Ставка акциза зависит от типа двигателя: для бензиновых двигателей она составляет 50 евро, а для дизельных – 75 евро.