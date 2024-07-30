У серпні 2024 року українці не мають пільг на розмитнення автомобілів через скасування владою положення про звільнення від розмитнення.
Транспортні засоби, які ввозяться для потреб військових, все ще можна реалізувати з пільгою на розмитнення у серпні.
Вартість розмитнення автомобілів з ЄС у 2024 році залишається незмінною: 10% від вартості авто та 20% ПДВ.
Пільги на розмитнення авто у серпні / Pexels
В Україні є багато людей, які бажають придбати автомобіль за кордоном. Втім, чи вдасться уникнути сплати мита, читайте далі.
Хто має пільги на розмитнення у серпні 2024 року
У серпні не передбачено звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита для українців через те, що влада ще 1 липня 2022 року скасувала положення про звільнення від розмитнення. Проте автомобілі, які ввозяться в Україну для потреб військових – все ще можна реалізувати з пільгою на розмитнення.
Зокрема, це стосується транспортних засобів, які ввозяться за запитом військовослужбовців або окремих військових частин. Інші ж громадяни у серпні повинні будуть сплачувати звичайні податки.
Як розрахувати акциз?
Акцизний податок обчислюється згідно з формулою, встановленою Державною митною службою: ставка податку множиться на об'єм двигуна в літрах та на кількість повних років автомобіля. Ставка акцизу залежить від типу двигуна: для бензинових двигунів вона становить 50 євро, а для дизельних – 75 євро.