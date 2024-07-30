Хто має пільги на розмитнення у серпні 2024 року

У серпні не передбачено звільнення від ПДВ, акцизного податку та мита для українців через те, що влада ще 1 липня 2022 року скасувала положення про звільнення від розмитнення. Проте автомобілі, які ввозяться в Україну для потреб військових – все ще можна реалізувати з пільгою на розмитнення.

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Зокрема, це стосується транспортних засобів, які ввозяться за запитом військовослужбовців або окремих військових частин. Інші ж громадяни у серпні повинні будуть сплачувати звичайні податки.

Зауважте! У 2024 році вартість розмитнення автомобілів з ЄС не змінилася. Ввізне мито для автомобілів залишається на рівні 10% від їх вартості, тоді як для електричних автомобілів мито не стягується. Додатково нараховується ПДВ, який становить 20% від загальної суми, що включає вартість авто, мито та акциз.