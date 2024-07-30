В яких числах приходить пенсія

Пенсіонери мають отримувати свої виплати щомісячно з 4 до 25 числа. Графік визначається індивідуально кожною дільницею.

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Кошти на банківський рахунок надходять швидше, ніж через "Укрпошту". Відповідно, якщо особа хоче прискорити надання пенсії, вона може змінити спосіб отримання виплат.

Зверніть увагу! Пенсіонер може отримувати кошти не тільки на відділенні "Укрпошти", а і через листоношу.

Як змінити метод отримання виплат

Аби змінити спосіб для отримання пенсії, потрібно звернутись у ПФУ. Зробити це можна як онлайн (через електронний портал Пенсійного фонду), так і офлайн.

Які документи потрібні для впровадження змін:

посвідчення особи;

ідентифікаційний код;

спеціальні банківські реквізити.

Якщо особа звертається у ПФУ онлайн, ці документи потрібно відсканувати.

Зауважте! Пенсія має надходити на спеціальний банківський рахунок, який відкривається саме для нарахування пенсійних виплат. Ця опція доступна лише у визначеному переліку банківських установ.