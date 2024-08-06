Штрафы от ПФУ

Если пенсионер снова вышел на работу, но не сообщил об этом ПФУ, его могут оштрафовать. Так происходит, потому что работающие лица не имеют права на полноценные выплаты с надбавками.

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О таких изменениях в своей жизни следует сообщать в течение 10 дней. Если этого не сделать, ПФУ может потребовать вернуть выплаты.

Как пенсионеры могут вернуть средства:

Добровольно – пенсионер самостоятельно возвращает излишек.

Принудительно – ПФУ может удержать 20% от пенсии до погашения долга.

Напомним! Об увольнении с работы тоже надо сообщать ПФУ. Это может увеличить выплаты лица.