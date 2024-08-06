Штрафы от ПФУ
Если пенсионер снова вышел на работу, но не сообщил об этом ПФУ, его могут оштрафовать. Так происходит, потому что работающие лица не имеют права на полноценные выплаты с надбавками.
Читайте также В каком транспорте пенсионеры не могут ездить по льготам
О таких изменениях в своей жизни следует сообщать в течение 10 дней. Если этого не сделать, ПФУ может потребовать вернуть выплаты.
Как пенсионеры могут вернуть средства:
- Добровольно – пенсионер самостоятельно возвращает излишек.
- Принудительно – ПФУ может удержать 20% от пенсии до погашения долга.