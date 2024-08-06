Штрафи від ПФУ

Якщо пенсіонер знову вийшов на роботу, але не повідомив про це ПФУ, його можуть оштрафувати. Так стається, тому що працюючі особи не мають права на повноцінні виплати з надбавками.

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Про такі зміни у своєму житті варто сповіщати протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, ПФУ може вимагати повернути виплати.

Як пенсіонери можуть повернути кошти:

Добровільно – пенсіонер самостійно повертає надлишок.

Примусово – ПФУ може утримати 20% від пенсії до погашення боргу.

Нагадаємо! Про звільнення з роботи теж треба повідомляти ПФУ. Це може збільшити виплати особи.