Штраф 500 тисяч гривень за газову колонку: про що попередили українців

Українці можуть отримати штраф, який складатиме майже 500 тисяч гривень. Це пов'язано з неправильним використанням газового обладнання.

Чому можуть нарахувати штраф

Основні порушення, які здійснюють громадяни, пов'язані з неправильним використанням та обліком природного газу. Наприклад, часто споживачі роблять незаконні врізання у встановлене обладнання.

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Газовики виділили такі порушення серед тих, які найчастіше роблять українці:

самостійне відновлення газопостачання (для проведення таких робіт потрібно отримати спеціальний дозвіл);

втручання у роботу лічильника для зміни показів (їх зменшення).

Який розмір цих штрафів

"Газмережі" підрахували суму сплачених штрафів у місті Дніпро та в Дніпровські області з початку 2024 року. Лише за перші декілька місяців цей показник склав 846 тисяч гривень. Статистика по іншим областям також невтішна.

Сума штрафу залежить від класифікації виявленого порушення. Загалом споживач за свої неправомірні дії може заплатити від 3,5 тисяч до 500 тисяч гривень.

Згідно до вимог Кодексу газорозподільних систем за нелегальне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати завдані Оператору ГРМ збитки,

– йдеться у повідомленні "Газмережі".

Деякі громадяни не сплачують штраф, ігноруючи попередження регулятора. У такому випадку, газова компанія може подати в суд. Тоді споживач сплачуватиме не тільки штраф, а й покриватиме судові витрати.