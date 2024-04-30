Хто може отримати компенсацію та який її розмір

Часткову компенсацію за купівлю автомобіля можуть отримати кияни, а саме Захисники України, які втратили верхні чи нижні кінцівки внаслідок поранення, чи каліцтва внаслідок воєнних дій та мають встановлену інвалідність І чи ІІ групи.

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Сума компенсації може становити від 10% до 95% вартості автомобіля, але не може перевищувати 180 кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць. Станом на 2024 рік – це 545 040 гривень.

Як отримати компенсацію за автомобіль

Для отримання компенсації за купівлю автомобіля для захисників України з інвалідністю потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. Туди треба прикріпити наступний пакет документів:

  • копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • копії паспорта;
  • копію ідентифікаційного номера;
  • копію витягу з огляду медико-соціальної експертної комісії;
  • копію довідки військово-лікарської комісії;
  • копію довідки про обставини травмування;
  • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);
  • копію національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії;
  • копію договору купівлі-продажу транспортного засобу;
  • копію довідки-рахунку та/або чек із зазначенням ціни автомобіля з урахуванням податку на додану вартість;
  • копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.