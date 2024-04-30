Хто може отримати компенсацію та який її розмір
Часткову компенсацію за купівлю автомобіля можуть отримати кияни, а саме Захисники України, які втратили верхні чи нижні кінцівки внаслідок поранення, чи каліцтва внаслідок воєнних дій та мають встановлену інвалідність І чи ІІ групи.
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Сума компенсації може становити від 10% до 95% вартості автомобіля, але не може перевищувати 180 кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку на місяць. Станом на 2024 рік – це 545 040 гривень.
Як отримати компенсацію за автомобіль
Для отримання компенсації за купівлю автомобіля для захисників України з інвалідністю потрібно заповнити онлайн-анкету за посиланням. Туди треба прикріпити наступний пакет документів:
- копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- копії паспорта;
- копію ідентифікаційного номера;
- копію витягу з огляду медико-соціальної експертної комісії;
- копію довідки військово-лікарської комісії;
- копію довідки про обставини травмування;
- копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за потреби);
- копію національного посвідчення водія України на право керування транспортними засобами відповідної категорії;
- копію договору купівлі-продажу транспортного засобу;
- копію довідки-рахунку та/або чек із зазначенням ціни автомобіля з урахуванням податку на додану вартість;
- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.