Кто может получить компенсацию и каков ее размер

Частичную компенсацию за покупку автомобиля могут получить киевляне, а именно Защитники Украины, которые потеряли верхние или нижние конечности в результате ранения, или увечья в результате военных действий и имеют установленную инвалидность I или II группы.

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Сумма компенсации может составлять от 10% до 95% стоимости автомобиля, но не может превышать 180 кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц. По состоянию на 2024 год – это 545 040 гривен.

Как получить компенсацию за автомобиль

Для получения компенсации за покупку автомобиля для защитников Украины с инвалидностью нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке. Туда надо прикрепить следующий пакет документов:

  • копию удостоверения лица с инвалидностью вследствие войны;
  • копии паспорта;
  • копию идентификационного номера;
  • копию выписки из осмотра медико-социальной экспертной комиссии;
  • копию справки военно-врачебной комиссии;
  • копию справки об обстоятельствах травмирования;
  • копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при необходимости);
  • копию национального водительского удостоверения Украины на право управления транспортными средствами соответствующей категории;
  • копию договора купли-продажи транспортного средства;
  • копию справки-счета и/или чек с указанием цены автомобиля с учетом налога на добавленную стоимость;
  • копию свидетельства о регистрации транспортного средства.