Які виплати може отримати особа з інвалідністю III групи

Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від того, чи продовжує громадянин працювати. Також на вказану грошову допомогу впливає, коли саме особа набула каліцтво.

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Які ці виплати зараз:

особи з інвалідністю з дитинства мають 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особи, що набули інвалідність до 18 років – 70% від прожиткового мінімуму.

Мінімальні виплати залежно від того, чи працевлаштована особа:

якщо особа з III групою не працює, вона має щонайменше – 2 520 гривень;

якщо особа з III групою працює – 2 093 гривні.

Зверніть увагу! Пенсія осіб з інвалідністю III групи складає 50% від визначеної пенсії за віком.

Які пільги надаються особам з інвалідністю III групи

Громадяни з інвалідністю III групи мають отримати спеціальні умови під час працевлаштування. Наприклад, вони не зобов'язані проходити випробувальний термін. Також для працюючих осіб з III групою доступні такі пільги:

відпустка без збереження зарплати – до 30 днів протягом року;

додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 днів на рік;

плюс 2 дні до стандартної щорічної відпустки.

Також особи з інвалідністю III групи мають певні пільги під час отримання освіти:

якщо студенти отримали стипендію, вона зберігається і виплачується у повному розмірі;

абітурієнти, які отримали високі бали під час вступу, можуть бути зараховані поза конкурсом;

діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, можуть безоплатно навчатись у творчих навчальних закладах.

Громадяни з інвалідністю III групи можуть на пільгових умовах отримати:

вироби медичного призначення (наприклад, протези зубів);

засоби необхідні для реабілітації.

Зауважте! Особа також може отримати на пільгових умовах крісло з електроприводом, якщо вона має відповідний медичний висновок.