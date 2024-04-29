Які виплати може отримати особа з інвалідністю III групи
Розмір мінімальних виплат для осіб з III групою інвалідності залежить від того, чи продовжує громадянин працювати. Також на вказану грошову допомогу впливає, коли саме особа набула каліцтво.
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Які ці виплати зараз:
- особи з інвалідністю з дитинства мають 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особи, що набули інвалідність до 18 років – 70% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати залежно від того, чи працевлаштована особа:
- якщо особа з III групою не працює, вона має щонайменше – 2 520 гривень;
- якщо особа з III групою працює – 2 093 гривні.
Які пільги надаються особам з інвалідністю III групи
Громадяни з інвалідністю III групи мають отримати спеціальні умови під час працевлаштування. Наприклад, вони не зобов'язані проходити випробувальний термін. Також для працюючих осіб з III групою доступні такі пільги:
- відпустка без збереження зарплати – до 30 днів протягом року;
- додаткова відпустка зі збереженням зарплати – 14 днів на рік;
- плюс 2 дні до стандартної щорічної відпустки.
Також особи з інвалідністю III групи мають певні пільги під час отримання освіти:
- якщо студенти отримали стипендію, вона зберігається і виплачується у повному розмірі;
- абітурієнти, які отримали високі бали під час вступу, можуть бути зараховані поза конкурсом;
- діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, можуть безоплатно навчатись у творчих навчальних закладах.
Громадяни з інвалідністю III групи можуть на пільгових умовах отримати:
- вироби медичного призначення (наприклад, протези зубів);
- засоби необхідні для реабілітації.