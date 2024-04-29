Яйця подешевшали цієї весни

Яйці в Україні дещо подешевшали. За даними Державної служби статистики, у березні середня ціна за десятка яєць становила 41,54 гривні.

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Цікаво, що у лютому цього року вартість була на рівні 49,60 гривні. Це на 8 гривень більше, ніж у березні.

Для 24 Каналу аналітик Максим Гопка розповів, що вартість яєць не зростатиме. Тобто вона буде такою ж, як була на кінець березня – це 55 – 57 гривень за десяток.

Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Проте, господарства населення в цьому році почали збільшувати виробництво яєць раніше, ніж очікувалося, що знизило ціну до 42 – 46 гривень за десяток. Можна сказати, що надалі ціни протримаються на цьому ж рівні, здорожчання не передбачається.

Нагадуємо, що наприкінці 2023 року за десяток яєць можна було віддати близько 60 гривень. Крім того, прогнозували, що ціна може сягнути 70 гривень.

Станом на 29 квітня, за даними "Мінфіну", яйця курячі "Квочка" (десяток) коштують в середньому 41,95 гривні,

А за яйця курячі "Ясенсвіт" в середньому просять 42 гривні за десяток.

Якими будуть ціни перед Великоднем

Як розповідає голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, виробництво яєць в Україні впало. І додає, що до Великодня у травні продавці не зможуть підняти ціни на яйця.

Тим більше, що зараз сезонно починає зростати пропозиція від приватних домогосподарств,

– каже Пендзин.

Виконавчий директор Асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко для УНІАН пояснив, що навіть попит населення на яйця перед Великоднем навряд чи вплине на ціну продукту.

Традиційно напередодні свята попит на яйця збільшується, однак в цьому році це, знову ж таки, не матиме суттєвого впливу, і споживачі можуть розраховувати на доступні цінові пропозиції в достатній кількості,

– додає Карпенко.

Зверніть увагу! На ринку все ж можливе ситуативне збільшення відпускних цін протягом наступних двох тижнів. Але на загальну ціну це не вплине.