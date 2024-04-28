Що буде з пенсіями

Нагадуємо, що у 2024 році мінімальна заробітна плата виросла вдвічі – до 8 000 гривень. Відповідно зросла й мінімальна пенсія.

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Зверніть увагу! Крайнє підвищення пенсії відбулося у квітні для пенсіонерів, яким понад 65 років, для тих, хто має повний стаж (для жінок – 30 років, а у чоловіків – 35 років), а також автоматичний перерахунок пенсії відбувся для пенсіонерів, які попри вік продовжили працювати. Тож у травні не передбачено зростання виплат.

Для різних категорій пенсіонерів мінімальна пенсія становить на сьогодні:

пенсіонерам із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень ,

, пенсіонерам віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень ,

, пенсіонерам 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень ,

, пенсіонерам віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень ,

, пенсіонерам молодше 70 років і стажем 30 – 35 років – 2 980 гривень.

Кому призначать субсидії у травні

З нового місяця для українців, що отримували субсидії протягом опалювального сезону, автоматично продовжать фінансову підтримку аж до 30 квітня 2025 року.

Зауважте! В Пенсійному фонді пояснюють, що субсидію призначають до дати закінчення опалювального сезону та розраховують з огляду на тривалість опалювального сезону по 15 квітня включно.

Утім, в травні для деяких категорій для продовження субсидії буде потрібно подати заяву й декларацію про доходи та витрати:

якщо заявник орендує житлове приміщення, за яке оплачує ЖКП;

якщо у складі домогосподарства є ВПО;

якщо кількість фактичних мешканців у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо кількість фактичних мешканців у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих; якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

Важливо! Якщо заяву подати впродовж перших двох місяців від початку неопалювального сезону, тоді допомога буде призначена від початку цього періоду, але не раніше за той день, коли виникло на неї право.

Митні перевірки поновлюють

Верховна Рада України дозволила частково поновити митні перевірки з 1 травня 2024 року. Йдеться щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які були призупинені з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Цікаво! Така норма не поширюватиметься на документальні перевірки та зустрічні звірки, на які передбачено мораторій з 1 травня. Йдеться про платників податків, які ввозять у період дії воєнного стану товари, зокрема ті, що визнані гуманітарною допомогою.

Перевірки будуть здійснюватися щодо підприємств, які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів,

Також для тих підприємств, які здійснюють вивезення з митної території товарів, на які законом установлено вивізне мито,

Крім того, на тих, хто оформив митні декларації зі звільненням від сплати митних платежів, використанням пільг, розстроченням сплати митних платежів.

Коли відбудеться переогляд обмежено придатних

Відповідно до законопроєкту щодо мобілізації, який був ухвалений Верховною Радою нещодавно, у травні повинен відбутися переогляд визнаних обмежено придатними.

Як наголосив заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, із середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними.

Зауважте! Як пояснюють на сайті Міноборони, скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичний перехід до статусу "придатний/непридатний".

Ті громадяни, які були визнані "обмежено придатними", повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців після набрання чинності законності, тобто до 4 лютого 2025 року.

Ціни на воду, газ та світло з 1 травня

Тарифи на газ

На сьогодні 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр.

Відомо, що до кінця опалювального сезону в Україні вартість комунальних послуг на газ, опалення та гарчу воду не змінюватиметься. Водночас планів підвищувати тарифи на блакитне паливо опісля також поки немає.

Тариф на електроенергію

Єдиний тариф на світло в Україні з літа 2023 року становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Однак собівартість електроенергії є вищою – 3,5 гривні. Про це каже голова комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

Нагадуємо, що ситуація з енергосистемою в Україні погіршилася. Росіяни продовжують систематично руйнувати критичну інфраструктуру підприємств "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Як розповів 24 Каналу директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, населення України за світло платить тариф, який штучно занижений у 2 або навіть 2,5 раза. Утім, чи зросте вартість електроенергії незабаром, – залежить від рішення влади.

Тарифи на воду

Ще раніше у коментарі 24 Каналу експерт з питань ЖКП Олег Попенко наголосив, що проєкт щодо зміни тарифів на воду вже є, але його ще не ухвалили. Попередньо, тарифи на воду не зміняться й у травні.

Олег Попенко Експерт з питань ЖКП На сьогодні заплановане підняття тарифів на воду, але поки рішення ще не прийняли. Чомусь держава вважає, що підіймати тарифи водоканалів не є нагальним.

До речі! Згідно з проєктом НКРЕКП, для постачальників холодної води мав відбутися перший етап підвищення вартості ще з 1 квітня, а другий – з 1 липня.

Натомість для деяких водоканалів плата за обслуговування споживачів за індивідуальними договорами таки зросла від початку року:

У "Львівводоканалі" повідомили про збільшення абонплати за водопостачання для споживачів, які мешкають у будівлі без вузлів комерційного обліку – на майже 38%, до 19,63 гривні. А для тих, в чиїх будинках є лічильники, плата зросла на 6% – до 31,15 гривні. Щодо водовідведення, то для споживачів без вузла комерційного обліку сума виросла з 28,5 гривні до 39,26 гривні, а для споживачів із лічильником – з 43,6 гривні до 50,78 гривні.

Місцева влада Нововолинська ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду на засіданні виконавчого комітету ще на початку 2024 року.

Таке рішення прийняли й у "Бориспільводоканал".

Чи будуть офіційні вихідні у травні

Цьогоріч Православна церква України та Українська греко-католицька церква святкують Великдень 5 травня. Це одне із найбільших церковних свят завжди відзначають у неділю, відповідно це вихідний. А вже з 6 травня чимало українців вийде на роботу.

Нагадуємо! Офіційними вихідними днями у травні 2024 року будуть лише суботи та неділі. Адже на період дії воєнного стану скасовано перенесення вихідних, що були передбачені Кодексом законів про працю.