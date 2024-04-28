Что будет с пенсиями

Напоминаем, что в 2024 году минимальная заработная плата выросла вдвое – до 8 000 гривен. Соответственно выросла и минимальная пенсия.

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Обратите внимание! Крайнее повышение пенсии произошло в апреле для пенсионеров, которым более 65 лет, для тех, кто имеет полный стаж (для женщин – 30 лет, а у мужчин – 35 лет), а также автоматический перерасчет пенсии произошел для пенсионеров, которые несмотря на возраст продолжили работать. Поэтому в мае не предусмотрен рост выплат.

Для различных категорий пенсионеров минимальная пенсия составляет на сегодня:

пенсионерам с недостаточным страховым стажем – 2 725 гривен ,

, пенсионерам в возрасте 65 – 70 лет со стажем 30 – 35 лет, которые уже не работают – 3 370 гривен ,

, пенсионерам 70 – 80 лет и стажем 30 – 35 лет – 3 240 гривен ,

, пенсионерам старше 80 лет и стажем 20 – 25 лет – 3 370 гривен ,

, пенсионерам моложе 70 лет и стажем 30 – 35 лет – 2 980 гривен.

Кому назначат субсидии в мае

С нового месяца для украинцев, которые получали субсидии в течение отопительного сезона, автоматически продолжат финансовую поддержку вплоть до 30 апреля 2025 года.

Обратите внимание! В Пенсионном фонде объясняют, что субсидию назначают до даты окончания отопительного сезона и рассчитывают, учитывая продолжительность отопительного сезона по 15 апреля включительно.

Впрочем, в мае для некоторых категорий для продолжения субсидии потребуется подать заявление и декларацию о доходах и расходах:

если заявитель арендует жилое помещение, за которое оплачивает ЖКУ;

если в составе домохозяйства есть ВПЛ;

если количество фактических жителей в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

если количество фактических жителей в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных; если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Важно! Если заявление подать в течение первых двух месяцев от начала неотопительного сезона, тогда помощь будет назначена от начала этого периода, но не ранее того дня, когда возникло на нее право.

Таможенные проверки возобновляют

Верховная Рада Украины разрешила частично возобновить таможенные проверки с 1 мая 2024 года. Речь идет о своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, которые были приостановлены с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Интересно! Такая норма не будет распространяться на документальные проверки и встречные сверки, на которые предусмотрен мораторий с 1 мая. Речь идет о налогоплательщиках, которые ввозят в период действия военного положения товары, в частности те, что признаны гуманитарной помощью.

Проверки будут осуществляться в отношении предприятий, которые осуществляют ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров,

Также для тех предприятий, которые осуществляют вывоз с таможенной территории товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина,

Кроме того, на тех, кто оформил таможенные декларации с освобождением от уплаты таможенных платежей, использованием льгот, рассрочкой уплаты таможенных платежей.

Когда состоится переосвидетельствование ограниченно пригодных

Согласно законопроекту о мобилизации, который был принят Верховной Радой недавно, в мае должно состояться переосвидетельствование признанных ограниченно годными.

Как отметил заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей, с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными.

Заметьте! Как объясняют на сайте Минобороны, отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматический переход к статусу "годный/негодный".

Те граждане, которые были признаны "ограниченно годными", должны повторно пройти ВВК в течение 9 месяцев после вступления в силу законности, то есть до 4 февраля 2025 года.

Цены на воду, газ и свет с 1 мая

Тарифы на газ

На сегодня 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр.

Известно, что до конца отопительного сезона в Украине стоимость коммунальных услуг на газ, отопление и горячую воду не будет меняться. В то же время планов повышать тарифы на голубое топливо в дальнейшем также пока нет.

Тариф на электроэнергию

Единый тариф на свет в Украине с лета 2023 года составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Однако себестоимость электроэнергии выше – 3,5 гривны. Об этом говорит председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Напоминаем, что ситуация с энергосистемой в Украине ухудшилась. Россияне продолжают систематически разрушать критическую инфраструктуру предприятий "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

Как рассказал 24 Каналу директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, население Украины за свет платит тариф, который искусственно занижен в 2 или даже 2,5 раза. Впрочем, вырастет ли стоимость электроэнергии вскоре, – зависит от решения властей.

Тарифы на воду

Еще раньше в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам ЖКУ Олег Попенко отметил, что проект по изменению тарифов на воду уже есть, но его еще не приняли. Предварительно, тарифы на воду не изменятся и в мае.

Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКУ На сегодня запланировано повышение тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным.

Кстати! Согласно проекту НКРЭКУ, для поставщиков холодной воды должен был состояться первый этап повышения стоимости еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.

Зато для некоторых водоканалов плата за обслуживание потребителей по индивидуальным договорам все-таки выросла с начала года:

В "Львовводоканале" сообщили об увеличении абонплаты за водоснабжение для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – почти 38%, до 19,63 гривны. А для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 гривны. Что касается водоотведения, то для потребителей без узла коммерческого учета сумма выросла с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для потребителей со счетчиком – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.

Местные власти Нововолынска приняли решение о повышении тарифов на воду на заседании исполнительного комитета еще в начале 2024 года.

Такое решение приняли и в "Бориспольводоканале".

Будут ли официальные выходные в мае

В этом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь празднуют Пасху 5 мая. Этот один из крупнейших церковных праздников всегда отмечают в воскресенье, соответственно это выходной. А уже с 6 мая многие украинцы выйдут на работу.

Напоминаем! Официальными выходными днями в мае 2024 года будут только субботы и воскресенья. Ведь на период действия военного положения отменен перенос выходных, которые были предусмотрены Кодексом законов о труде.