Яйца подешевели этой весной

Яйца в Украине несколько подешевели. По данным Государственной службы статистики, в марте средняя цена за десяток яиц составляла 41,54 гривны.

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Интересно, что в феврале этого года стоимость была на уровне 49,60 гривны. Это на 8 гривен больше, чем в марте.

Для 24 Канала аналитик Максим Гопка рассказал, что стоимость яиц не будет расти. То есть она будет такой же, как была на конец марта – это 55 – 57 гривен за десяток.

Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Однако, хозяйства населения в этом году начали увеличивать производство яиц раньше, чем ожидалось, что снизило цену до 42 – 46 гривен за десяток. Можно сказать, что в дальнейшем цены продержатся на этом же уровне, подорожание не предвидится.

Напоминаем, что в конце 2023 года за десяток яиц можно было отдать около 60 гривен. Кроме того, прогнозировали, что цена может достичь 70 гривен.

По состоянию на 29 апреля, по данным "Минфина", яйца куриные "Квочка" (десяток) стоят в среднем 41,95 гривны,

А за яйца куриные "Ясенсвит" в среднем просят 42 гривны за десяток.

Какими будут цены перед Пасхой

Как рассказывает председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, производство яиц в Украине упало. И добавляет, что до Пасхи в мае продавцы не смогут поднять цены на яйца.

Тем более, что сейчас сезонно начинает расти предложение от частных домохозяйств,

– говорит Пендзин.

Исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко для УНИАН объяснил, что даже спрос населения на яйца перед Пасхой вряд ли повлияет на цену продукта.

Традиционно накануне праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве,

– добавляет Карпенко.

Обратите внимание! На рынке все же возможно ситуативное увеличение отпускных цен в течение следующих двух недель. Но на общую цену это не повлияет.