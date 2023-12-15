Сколько стоят яйца

Сейчас десяток яиц стоит в среднем 60 гривен. А поближе к новому году они могут подорожать до 70 гривен.

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Нынешняя цена на яйца на 7% превышает показатели прошлого месяца, объясняет аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

По сравнению с декабрем 2022 года цена на яйца сейчас на 19% ниже. В период новогодних праздников цена на яйца может еще возрасти, но не превысить показателя 70 грн за десяток,

— отмечает эксперт.

Всего в течение года есть два пиковых периода роста цен на яйца: в канун новогодних праздников и на Пасху. Это обуславливает рост спроса на продукцию среди населения.

Кроме того, в период новогодних праздников птица в хозяйствах населения очень плохо уносится из-за низких температур, что сокращает предложение на рынке и в комбинации с повышенным спросом приводит к росту цен.

- добавляет Светлана Литвин.

Как изменялись цены на яйца

Потребительские цены в ноябре 2023 г. выросли на 5,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Однако стремительно падает стоимость на яйца, цены на которые снизились – на 22,3%.

В январе прошлого года цены на яйца стартовали с цены 63,12 гривны за десяток и до конца апреля они держались на уровне 57,78 - 63,11 гривны. В мае началось резкое снижение цены с 44,50 гривны до 38,99 гривны за десяток в июле.

В августе потребительская цена куриных яиц начала немного подрастать (+0,1%) и составляла 39,02 гривны за десяток. А в октябре среднемесячная цена на яйца составила 48,75 гривны за десяток.