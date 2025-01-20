Сирія заборонила імпортувати товари з трьох країн: серед них є Росія

Сирія заборонила імпортувати товари з Росії, Ірану та Ізраїлю. Крім того, країна також створила заборону на в'їзд громадян Ірану та Ізраїлю.

Які заборони ввели у Сирії

Про це стало відомо 17 січня, пише 24 канал з посиланням на Al Arabiya.

Читайте також Сирія вже отримала перші 500 тонн борошна від України

Міністерство фінансів Сирії 17 січня оголосило про заборону ввезення товарів з Ірану, Ізраїлю та Росії, а також про заборону в'їзду іранців і ізраїльтян через контрольно-пропускні пункти й порти країни,

— йдеться у заяві.

Важливим моментом також є те, що імпортовані товари з Росії, Ірану та Ізраїлю будуть конфіскувати. Водночас заборона на ізраїльську продукцію діє в країні вже кілька років.

Цікаво! 10 січня моніторингова група "Крымского ветра" повідомила, що сирійці вже шість днів не допускали російські військові транспортні судна в Тартус. Тартус є другим найважливішим прибережним містом Сирії після Латакії, для евакуації військової техніки.

Відносини Сирії та Туреччини

Зокрема цей крок призведе до посилення напруги між Сирією та країнами, що згадують вище. До того ж подібне рішення вплине на міжнародну торгівлю в регіоні й решту сусідніх країн, серед яких є Туреччина. А саме ця країна має тісні торгівельні відносини з Сирією.

Крім того, перед цим Дамаск ввів заборону на в’їзд до країни громадян Ірану та Ізраїлю. Так турецька авіакомпанія Turkish Airlines, один із найбільших авіаперевізників, планує відновити польоти до Дамаска з 23 січня.

Важливо! Проте вона не допускатиме іранців та ізраїльтян на рейси до Сирії.