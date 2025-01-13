Українська гуманітарна допомога дісталася до Сирії

Як повідомляє МЗС, Сирія під керівництвом нового уряду після падіння режиму Башара Асада, вже отримала перші 500 тонн борошна, повідомляє 24 Канал із посиланням на МЗС. Постачання продовольчої допомоги відбулося у межах програми "Grain from Ukraine" та за підтримки "Всесвітньої продовольчої програми".

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики Віталієм Ковалем визначили спільні кроки для майбутніх постачань продовольства до Сирії.

У межах ініціативи "Grain from Ukraine" Україна вже відправила соняшникову олію до Мозамбіку. Майже 416 тонн прибудуть на початку лютого. Ще 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна наприкінці січня будуть у Джибуті. Крім того, 453 тонни соняшникової олії невдовзі відправляємо до Танзанії,

– повідомив Андрій Коваль.

Важливо! Ці 500 тонн борошна, доставлені до Сирії, забезпечать продовольством понад 33 тисячі сирійських сімей, або 167 тисяч осіб, протягом місяця.