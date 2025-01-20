Какие запреты ввели в Сирии

Об этом стало известно 17 января, пишет 24 канал со ссылкой на Al Arabiya.

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Министерство финансов Сирии 17 января объявило о запрете ввоза товаров из Ирана, Израиля и России, а также о запрете въезда иранцев и израильтян через контрольно-пропускные пункты и порты страны,

- говорится в заявлении.

Важным моментом также является то, что импортируемые товары из России, Ирана и Израиля будут конфискованы. В то же время запрет на израильскую продукцию действует в стране уже несколько лет.

Интересно! 10 января мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщила, что сирийцы уже шесть дней не допускали российские военные транспортные суда в Тартус. Тартус является вторым важнейшим прибрежным городом Сирии после Латакии, для эвакуации военной техники.

Отношения Сирии и Турции

В частности этот шаг приведет к усилению напряжения между Сирией и странами, что упоминают выше. К тому же подобное решение повлияет на международную торговлю в регионе и остальные соседние страны, среди которых есть Турция. А именно эта страна имеет тесные торговые отношения с Сирией.

Кроме того, перед этим Дамаск ввел запрет на въезд в страну граждан Ирана и Израиля. Так турецкая авиакомпания Turkish Airlines, один из крупнейших авиаперевозчиков, планирует возобновить полеты в Дамаск с 23 января.

Важно! Однако она не будет допускать иранцев и израильтян на рейсы в Сирию.