Зійшлося кілька факторів: як втрата третини тіньових танкерів вдарить по Росії

Приблизно 20 танкерів припинили транспортування нафти з Росії через санкції, які були запроваджені у жовтні 2023 року. Тому доходи країни-агресорки суттєво впали.

Припинення транспортування російської нафти цими танкерами сталось через низку причин. Це 24 Каналу зауважив економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Ця ситуація б'є росіян по кишені

Олег Пендзин зазначив, що ця ситуація, зокрема, пов'язана із подіями, що відбуваються у Червоному морі. Трафік, який там є, зараз потрапив під дуже жорсткий контроль американських військово-морських сил.

Також був випадок, коли єменські хусити влучили у танкер, який перевозив російську нафту. Це дуже серйозно налякало судновласників. Загалом є кілька причин, чому приблизно третина російського танкерного тіньового флоту припинила курсувати.

Насамперед загострення ситуації у цій території. Також різке збільшення там присутності американських військово-морських сил, що, як наслідок, приводить до більш чіткого контролю, які саме кораблі і чому там проходять цей трафік. Крім того, посилення контролю за санкціями від американської адміністрації,

– пояснив економіст.

Зараз росіяни шукають способи, як змінити ситуацію. Адже через такий розвиток подій вони втрачають свій дохід.

"Ця ситуація дійсно б'є по кишені. Приблизно 10 мільярдів падіння доходів через припинення транспортування танкерів. Подивимося, як буде далі, тому що росіяни весь час шукають засоби обходження", – додав він.

Танкерів Росії для перевезення нафти стало менше