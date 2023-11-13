Опалювальний сезон 2023: чому ви можете втратити субсидію

Субсидія надається громадянам, які не можуть самостійно оплачувати комуналку. Пільги можна отримати як на усі ЖКП, так і на окремі послуги.

Чому скасовують субсидію

Щорічно на субсидії виділяється значна частина бюджету. У 2023 році сума цих видатків склала 37,9 мільярда гривень.

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ПФУ постійно проводить аудит пільг. Якщо комісія виявляє обставини, відповідно до яких субсидія може не нараховуватись, її скасовують. Зараз пільги анульовують з таких причин:

борги за ЖКП;

загибель отримувача субсидії;

зміни у складі родини;

виявлення невказаного доходу;

покупка авто, якому менш як 5 років;

наявність депозиту понад 100 тисяч гривень.

Що потрібно для оформлення субсидії

Якщо вам помилково скасували субсидію, зверніться у ПФУ для додаткової перевірки.

Наявність субсидії залежить від фінансового забезпечення. До уваги береться склад родини, місце їх проживання, сумарний дохід та індивідуальні обставини, зокрема наявність інших пільг.

Оформити субсидію можна як онлайн, так і офлайн. Для цього необхідно подати такі документи:

заява;

декларація про доходи;

посвідчення особи;

договір оренди чи свідоцтво про право власності.

ВПО також можуть отримати субсидію, для цього їм не потрібно надавати відомості про місце проживання, лише довідку переселенця.