Почему отменяют субсидию

Ежегодно на субсидии выделяется значительная часть бюджета. В 2023 году сумма этих расходов составила 37,9 миллиарда гривен.

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ПФУ постоянно проводит аудит льгот. Если комиссия выявляет обстоятельства, в соответствии с которыми субсидия может не начисляться, ее отменяют. Сейчас льготы аннулируют по следующим причинам:

  • долги по ЖКУ;
  • гибель получателя субсидии;
  • изменения в составе семьи;
  • выявление неуказанного дохода;
  • покупка авто, которому менее 5 лет;
  • наличие депозита более 100 тысяч гривен.

Что нужно для оформления субсидии

Наличие субсидии зависит от денежного обеспечения. Учитывается состав семьи, место их проживания, суммарный доход и индивидуальные обстоятельства, в частности наличие других льгот.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:

  • заявление;
  • право на доходы;
  • удостоверение личности;
  • договор аренды или свидетельство о праве собственности.