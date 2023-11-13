Почему отменяют субсидию

Ежегодно на субсидии выделяется значительная часть бюджета. В 2023 году сумма этих расходов составила 37,9 миллиарда гривен.

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ПФУ постоянно проводит аудит льгот. Если комиссия выявляет обстоятельства, в соответствии с которыми субсидия может не начисляться, ее отменяют. Сейчас льготы аннулируют по следующим причинам:

долги по ЖКУ;

гибель получателя субсидии;

изменения в составе семьи;

выявление неуказанного дохода;

покупка авто, которому менее 5 лет;

наличие депозита более 100 тысяч гривен.

Заметьте! Если вы ошибочно отменили субсидию, обратитесь в ПФУ для дополнительной проверки.

Что нужно для оформления субсидии

Наличие субсидии зависит от денежного обеспечения. Учитывается состав семьи, место их проживания, суммарный доход и индивидуальные обстоятельства, в частности наличие других льгот.

Оформить субсидию можно как онлайн, так и офлайн. Для этого необходимо подать следующие документы:

заявление;

право на доходы;

удостоверение личности;

договор аренды или свидетельство о праве собственности.

Обратите внимание! ВПЛ также могут получить субсидию, для этого им не нужно предоставлять сведения о месте жительства, только справку переселенца.