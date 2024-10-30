Якщо інвалідність скасували: що робити у разі несправедливого рішення

Деколи для українців скасовують групу по інвалідності через покращення стану здоров'я. Проте іноді трапляються випадки, неправомірних рішень.

Скасування статусу по інвалідності

Адвокат Ігор Ясько розповів для 24 Каналу, що особа має право оскаржити рішення про та звернутися до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності.

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Ігор Ясько Керуючий партнер ЮК Winner Якщо після перегляду статус інвалідності скасували, громадянин має право оскаржити рішення, звернувшись до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в місті Дніпро, який виконуватиме функції Центральної МСЕК, а у разі відмови – до суду, а там розглянуть процедурні порушення, але важливо, що не медичні діагнози.

Адвокатка Олена Воронкова додала, що особі можуть повернути статус інвалідності після оскарження рішення МСЕК.

Олена Воронкова Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Якщо особі було скасовано встановлену групу інвалідності, то так, таку особу знову може бути визнано особою з інвалідністю, якщо внаслідок огляду буде встановлено, що в особи наявна такий ступінь захворювання, яка дає підстави для встановлення статусу особи з інвалідністю.

Нагадаємо! Тільки в Хмельницькій області скасували 74 рішення. З 90 тисяч перевірених справ, у 19 тисячах ведуться кримінальні розслідування, а у 3 тисячах виявили порушення.

