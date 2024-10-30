Отмена статуса по инвалидности

Адвокат Игорь Ясько рассказал для 24 Канала, что лицо имеет право обжаловать решение о и обратиться в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

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Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner Если после просмотра статус инвалидности отменили, гражданин имеет право обжаловать решение, обратившись в Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности в городе Днепр, который будет выполнять функции Центральной МСЭК, а в случае отказа – в суд, а там рассмотрят процедурные нарушения, но важно, что не медицинские диагнозы.

Адвокат Елена Воронкова добавила, что лицу могут вернуть статус инвалидности после обжалования решения МСЭК.

Елена Воронкова Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Если лицу было отменено установленную группу инвалидности, то так, такое лицо снова может быть признано лицом с инвалидностью, если в результате осмотра будет установлено, что у лица имеется такая степень заболевания, которая дает основания для установления статуса лица с инвалидностью.

Напомним! Только в Хмельницкой области отменили 74 решения. Из 90 тысяч проверенных дел, в 19 тысячах ведутся уголовные расследования, а в 3 тысячах обнаружили нарушения.

