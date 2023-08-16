Сприятливий час завершується: НБУ планує скасувати фіксований курс

Після встановлення фіксованого курсу долара, який триває вже 18 місяців, НБУ займається підготовкою до його скасування. Перший час регулятор буде стримувати коливання на ринку.

НБУ готується перейти до гнучкого курсу долара

З початку введення фіксованого курсу, він дозволив валютним резервам вийти на історичний максимум та уповільнити інфляцію.

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Ще на початку повномасштабної війни НБУ зафіксував курс на позначці 29,25 гривні за долар. Проте у липні 2022 року його підвищили до 36,57 гривні за долар.

Фіксований курс та жорсткі адміністративні обмеження є оптимальними лише в обмеженій часовій перспективі, адже з часом призводять до поступової деградації бізнес-моделей та систем ризик-менеджменту, стимулюють накопичення валютних ризиків. На противагу цьому більша гнучкість курсу є додатковим інструментом для адаптації економіки до зміни внутрішніх і зовнішніх умов,

– пояснили в НБУ.

Таке рішення передбачене Стратегією пом'якшення валютних обмежень. Реалізація гнучкого курсу можлива лише у міру формування належних макроекономічних і фінансових передумов. Натомість його коливання відображатиме зміни попиту та пропозиції валюти на ринку.

До слова НБУ планує обмежувати коливання курсу використовуючи інвестиційні та коригуючі валютні обмеження.

Коли запровадять гнучкий курс долара

У Нацбанку зазначили, що після скасування фіксованого курсу можуть початися коливання, які можуть спричинити як і здорожчання, так і здешевшання долара.

НБУ перейде до гнучкішого курсу, коли будуть сформовані належні передумови. За такого режиму ринковий курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися, реагуючи на зміну ситуації на валютному ринку, а саме балансу попиту та пропозиції,

– повідомили у фінансовій установі.

У регуляторі повідомили, що перший час банк буде присутнім на ринку, щоб обмежити коливання та компенсувати дефіцит іноземної валюти.