Благоприятное время завершается: НБУ планирует отменить фиксированный курс

После установления фиксированного курса доллара, который длится уже 18 месяцев, НБУ занимается подготовкой к его отмене. Первое время регулятор будет сдерживать колебания на рынке.

НБУ готовится перейти к гибкому курсу доллара

С начала введения фиксированного курса он позволил валютным резервам выйти на исторический максимум и замедлить инфляцию.

Читайте также Колебания, скорее всего, будут: когда НБУ введет гибкий курс

Еще в начале полномасштабной войны НБУ зафиксировал курс на отметке 29,25 гривны за доллар. Однако в июле 2022 года он был повышен до 36,57 гривны за доллар.

Фиксированный курс и жесткие административные ограничения оптимальны только в ограниченной временной перспективе, ведь со временем приводят к постепенной деградации бизнес-моделей и систем риск-менеджмента, стимулируют накопление валютных рисков. В противоположность этому большая гибкость курса является дополнительным инструментом для адаптации экономики к изменению внутренних и внешних условий.

– объяснили в НБУ.

Такое решение предусмотрено Стратегией по смягчению валютных ограничений. Реализация гибкого курса возможна только по мере формирования положенных макроэкономических и финансовых предпосылок. Его колебания будет отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке.

К слову, НБУ планирует ограничивать колебания курса используя инвестиционные и корректирующие валютные ограничения.

Когда введут гибкий курс доллара

В Нацбанке отметили, что после отмены фиксированного курса могут начаться колебания, которые могут привести как к удорожанию, так и к удешевлению доллара.

НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения,

– сообщили в финансовом учреждении.

В регуляторе сообщили, что первое время банк будет на рынке, чтобы ограничить колебания и компенсировать дефицит иностранной валюты.