Когда введут гибкий курс доллара

В НБУ рассказали, что после отмены фиксированного курса может начаться колебание стоимости валюты в обе стороны. То есть доллар может как дорожать, так и дешеветь.

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НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. При таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения,

– сообщили в финансовом учреждении.

Также там подчеркнули, что первое время банк присутствует на рынке, чтобы ограничить колебания и компенсировать дефицит иностранной валюты.

Что будет с курсом доллара на этой неделе

Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что есть два фактора, которые могут вскоре усилить статус доллара, а именно:

приближение осеннего периода;

опасения украинцев по поводу повторения энергетического кризиса из-за обстрелов инфраструктуры.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Сейчас мы находимся в достаточно благоприятном для гривны временном промежутке – в середине месяца спрос на валюту со стороны населения обычно снижается. Поэтому я не прогнозирую дальнейший рост курса. Правда, учитывая сложившийся на рынке фактический баланс между спросом и предложением, и укрепление гривны, похоже, ждать не стоит.

По ее прогнозам, в ближайшие дни курс доллара будет находиться в диапазоне 37,3 – 37,8 гривны.