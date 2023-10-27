Пенсію скасують через пів року: хто більше не отримає виплати

ПФУ постійно проводить контроль своїх виплат. Деякі пенсії скасовуються і не підлягають відновленню, відповідно до чинного законодавства.

Кому скасують пенсію

Попри загальні суспільні хвилювання, процес скасування пенсійних виплат відбувається уже протягом доволі довгого періоду. Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак у ефірі телемарафону пояснила, хто з українців знаходиться у зоні ризику, повідомляє 24 Канал.

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Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми навпаки працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій, і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму.

Першочергово йдеться про пенсіонерів, які 6 місяців не проводили жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком. Цей механізм було введено ще декілька років тому.

Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися, і щоб гроші платників ЄСВ не сплачували в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм.

– пояснює Марчак

Проте це не означає, що виплати скасовано повністю. Ці кошти зберігаються на рахунках ПФУ поки не відбудеться з'ясування ситуації. Наприклад, якщо пенсіонер помер, гроші не надаватимуться. Але у випадку неправомірного скасування, українець зможе отримати свої кошти.

Як повернути пенсійні вплати

Для того аби особа могла надалі отримувати кошти, їй потрібно пройти фізичну ідентифікацію. Це можливо здійснити як онлайн, так і офлайн.

Раніше для цього треба було прийти до відділення ПФУ або банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео – зателефонувавши до ПФУ, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію,

– зазначає заступниця міністра

Пройти верифікацію можна і через вебпортал ПФУ та завдяки сервісу "Дія. Підпис". Громадяни, які перебувають за кордоном, також можуть здійснити ідентифікацію у консульстві через уповноважену особу.