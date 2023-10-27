Як підтвердити стаж без трудової книжки
У деяких випадках відомості про досвід роботи підтверджують завдяки іншим документам, оскільки записи у трудовій книжці відсутні. Також додаткові свідчення про стаж можуть бути необхідні, якщо комісія виявила помилки у внесених раніше даних.
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Які документи підтверджують стаж:
- трудові договори;
- показники свідків;
- довідки з місця роботи;
- витяги з робочих наказів;
- відомості про зарплату (зокрема, банківські перекази).
Особа отримує стаж не тільки під час трудової діяльності, а й у момент:
- проходження військової служби (у такому випадку для підтвердження потрібен військовий квиток);
- перебування у військово-лікувальних установах, комплектувальних центрах;
- навчання на денній формі, у аспірантурі чи під час курсів підвищення кваліфікації.