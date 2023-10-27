Як підтвердити стаж без трудової книжки

У деяких випадках відомості про досвід роботи підтверджують завдяки іншим документам, оскільки записи у трудовій книжці відсутні. Також додаткові свідчення про стаж можуть бути необхідні, якщо комісія виявила помилки у внесених раніше даних.

Читайте також Найменші пенсії в Україні: жителі якої області отримують значно менше 5 тисяч гривень

Які документи підтверджують стаж:

  • трудові договори;
  • показники свідків;
  • довідки з місця роботи;
  • витяги з робочих наказів;
  • відомості про зарплату (зокрема, банківські перекази).

Особа отримує стаж не тільки під час трудової діяльності, а й у момент:

  • проходження військової служби (у такому випадку для підтвердження потрібен військовий квиток);
  • перебування у військово-лікувальних установах, комплектувальних центрах;
  • навчання на денній формі, у аспірантурі чи під час курсів підвищення кваліфікації.