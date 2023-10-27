Как подтвердить стаж без трудовой книги

В некоторых случаях сведения об опыте работы подтверждают благодаря другим документам, поскольку записи в трудовой книжке отсутствуют. Также дополнительные указания на стаж могут быть необходимы, если комиссия обнаружила ошибки во внесенных ранее данных.

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Какие документы подтверждают стаж:

  • трудовые договоры;
  • показатели свидетелей;
  • справки с места работы;
  • выписка из рабочих приказов;
  • сведения о зарплате (в том числе банковские переводы).

Лицо получает стаж не только во время трудовой деятельности, но и в момент:

  • прохождения военной службы (в таком случае для подтверждения требуется военный билет);
  • нахождения в военно-лечебных учреждениях, комплектующих центрах;
  • обучения на дневной форме, в аспирантуре или на курсах повышения квалификации.