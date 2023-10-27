Где самые маленькие пенсии в Украине
Пенсионеры Киева получают в среднем – 7 219 гривен, а в Тернопольской области – 4 041 гриву.
Читайте также Как изменятся соцвыплаты с 1 ноября
Выше средней пенсию по всей Украине получают в таких областях:
- Ровненская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Днепропетровская;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская.
Именно в этих областях 1,13 миллиона человек получают пенсии в размере более 10 тысяч гривен. На них приходится около 59% средств, выделенных государством на пенсионные выплаты.
Приблизительно 29% всех пенсионеров получают выплаты в размере от 2 до 3 тысяч гривен, тогда как менее 2 тысяч гривен получают почти 64 тысячи граждан.
Где самые большие зарплаты
В Украине средний размер зарплаты самый большой в Киеве – 20 тысяч гривен, а вот самый маленький в Сумах – 13 500 гривен.
Львов занимает второе место с показателем – 18 500 гривен. Еще на 500 – 1000 гривен получают меньше в таких городах:
- Днепр;
- Ужгород;
- Одесса.
Кроме Сум, самые низкие выплаты получают в Кривом Роге – 14 500 гривен.