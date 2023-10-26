Где самые большие зарплаты

Предсказуемо, что самая высокая средняя зарплата в Киеве – 20 тысяч гривен. Ниже всего платят для руководителей кружков – 6 700 гривен, а больше всего для C++ developer от 110 000 гривен.

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На втором месте находится Львов – 18 500 гривен. Больше всего здесь предлагают медиабаерам – 60 тысяч гривен, а меньше всего ассистентам учителя, 9 500 гривен.

В следующих трех городах средняя зарплата около 18 тысяч гривен:

Днепр: самая низкая – 9 000 гривен (уборщики), самая высокая – 70 100 гривен (военные);

самая низкая – 9 000 гривен (уборщики), самая высокая – 70 100 гривен (военные); Ужгород: самая низкая – 11 000 гривен (уборщицы), самая высокая – 55 000 гривен (водители-международники);

самая низкая – 11 000 гривен (уборщицы), самая высокая – 55 000 гривен (водители-международники); Одесса: самая низкая – 9 300 гривен (уборщицы), самая высокая – 72 500 (военные).

В каких городах меньше всего зарабатывают

Худшая ситуация в Суммах, ведь здесь средняя зарплата составляет – 13 500 гривен. Больше всего предлагают учителям английского, риелторам, автослесарям – около 22 500 гривен. Меньше всего платят кассирам, охранникам, мерчендайзерам и тому подобное – 10 тысяч гривен.

Не намного лучше ситуация в Кривом Роге, где средняя зарплата составляет 14 500 гривен. Здесь ситуация такова:

меньше всего получают уборщицы – 7 300 гривен;

больше всего получают военные – 72 500 гривен.

В таких городах как Винница, Житомир, Кропивницкий, Луцк, Николаев, Полтава, Ровно, Тернополь и Чернигов – средняя зарплата колеблется от 15 до 16 тысяч гривен.