Кто получит дополнительные выплаты в ноябре

Жители Херсонщины и Николаевщины получат компенсацию за потерянный урожай в результате взрыва на Каховской ГЭС. Сумма зависит от площади пострадавшей территории и местонахождения участка.

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За 0,01 гектара украинцы смогут получить 3 318 гривен. Как будут распределять средства:

Херсонщина – максимум 99 540 гривен, то есть 0,3 гектара;

Николаевщина – 66 360 гривен – 0,2 гектара.

Также вернут выплаты для ВПЛ, которым ошибочно отменили денежную помощь. Речь идет о жителях, которые продолжают жить в зоне боевых действий и получают деньги из-за разрушения жилья.

Какие выплаты для ВПЛ предоставляются украинцам:

2 тысячи гривен – для взрослых;

3 тысячи гривен – для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Согласно новому решению правительства, выплаты поступают ВПЛ двумя волнами: после 15 и 28 числа. Также денежную помощь возобновят тем, кто был ошибочно признан погибшим из-за военных действий.

Появится и новая международная помощь в ноябре:

Эстонский совет предоставит зимнюю помощь по 3 600 гривен на человека, семьям из сел, пострадавших из-за боевых действий. Это спецвыплаты на зимнее время.

Бучанцам благотворительная организация Дукат начислит выплаты по 4 415 гривен для восстановления нормальной жизнедеятельности.

Будет ли увеличение пенсии в ноябре

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. Следующий рост этих выплат ожидается с 1 января 2024 года. Однако основной перерасчет пенсий все же состоится в следующем году в марте.

В ноябре изменений не предвидится. В ПФУ объясняют, что для стабильного роста соцвыплат необходимо стабилизировать экономику и найти дополнительные источники финансирования.