Хто отримає додаткові виплати у листопаді

Жителі Херсонщини та Миколаївщини отримають компенсацію за втрачений врожай, внаслідок вибуху на Каховській ГЕС. Сума залежить від площі постраждалої території та місцезнаходження ділянки.

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За 0,01 гектар українці зможуть отримати 3 318 гривень. Як розподілятимуть кошти:

Херсонщина – максимум 99 540 гривень, тобто 0,3 гектара;

Миколаївщина – 66 360 гривень – 0,2 гектара.

Також повернуть виплати для ВПО переселенцям, яким помилково скасували грошову допомогу. Йдеться про жителів, що продовжують жити у зоні бойових дій і отримують кошти, через руйнацію житла.

Які виплати для ВПО надаються українцям:

2 тисячі гривень – для дорослих;

3 тисячі гривень – для дітей до 18 років і осіб з інвалідністю.

Відповідно до нового рішення уряду, виплати надходять ВПО двома хвилями: після 15 та 28 числа. Також грошову допомогу поновлять тим, хто був помилково визнаним загиблим через військові дії.

З’явиться і нова міжнародна допомога у листопаді:

Естонська рада надасть зимову допомогу по 3 600 гривень на особу, родинам з сіл, які постраждали через бойові дії. Це спецвиплати на зимовий час.

Бучанцям благодійна організація Дукат нарахує виплати по 4 415 гривень для відновлення нормальної життєдіяльності.

Чи буде збільшення пенсії у листопаді

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Наступне зростання цих виплат очікується з 1 січня 2024 року. Проте основний перерахунок пенсій усе ж відбудеться у наступному році у березні.

У листопаді змін не передбачається. У ПФУ пояснюють, що для стабільного зростання соцвиплат, необхідно стабілізувати економіку і знайти додаткові джерела фінансування.