Хто з українців втратить пенсію: пояснення ПФУ

11 вересня 2023, 11:10
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Джерело:

ПФУ

Деякі українці втратять свої пенсійні виплати. У ПФУ пояснили, що у першу чергу, скасують нарахування тим, хто спеціально надав неправдиві дані при оформленні пенсії.

Кому не будуть платити пенсію в Україні

Українцям скасовуватимуть пенсійні виплати, якщо вони не користуються власним рахунком протягом 6 місяців. Тобто, якщо пів року громадянин не знімає, не передає та не пересилає кошти, ПФУ перестає нараховувати йому пенсію. 

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Які ще можуть бути причини скасування пенсійних виплат:

  • якщо отримувач помирає і це офіційно підтверджено;
  • у випадку, коли пенсіонер їде за кордон, а країна, куди він прямує, не має договору з Україною про виплату пенсій;
  • коли перевірка виявила неправдиві свідчення відносно стажу або зарплати під час розрахунку суми пенсії.
Зауважте! Якщо вам неправомірно скасували виплати, ви можете звернутися у ПФУ для їх поновлення.

Які пенсії отримують Українці

Розмір пенсії, яку отримують українці, залежить від  зарплати, стажу, віку та роду діяльності. Згідно зі статистикою ПФУ, громадяни України зараз мають:

  • 0, 6% осіб отримують 1 227,80 гривень;
  • 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
  • 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 10,4% – понад 10 000 гривень.
Мінімальний розмір пенсій, яку отримують українці зараз – 2 093 гривні. Це виплата для осіб, що продовжують працювати.
Автор: Анастасія Зорик