Хто з українців втратить пенсію: пояснення ПФУ
11 вересня 2023, 11:10Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі українці втратять свої пенсійні виплати. У ПФУ пояснили, що у першу чергу, скасують нарахування тим, хто спеціально надав неправдиві дані при оформленні пенсії.
Кому не будуть платити пенсію в Україні
Українцям скасовуватимуть пенсійні виплати, якщо вони не користуються власним рахунком протягом 6 місяців. Тобто, якщо пів року громадянин не знімає, не передає та не пересилає кошти, ПФУ перестає нараховувати йому пенсію.
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Які ще можуть бути причини скасування пенсійних виплат:
- якщо отримувач помирає і це офіційно підтверджено;
- у випадку, коли пенсіонер їде за кордон, а країна, куди він прямує, не має договору з Україною про виплату пенсій;
- коли перевірка виявила неправдиві свідчення відносно стажу або зарплати під час розрахунку суми пенсії.
Які пенсії отримують Українці
Розмір пенсії, яку отримують українці, залежить від зарплати, стажу, віку та роду діяльності. Згідно зі статистикою ПФУ, громадяни України зараз мають:
- 0, 6% осіб отримують 1 227,80 гривень;
- 29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень.