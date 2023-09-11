Хто з українців втратить пенсію: пояснення ПФУ

Деякі українці втратять свої пенсійні виплати. У ПФУ пояснили, що у першу чергу, скасують нарахування тим, хто спеціально надав неправдиві дані при оформленні пенсії.

Кому не будуть платити пенсію в Україні

Українцям скасовуватимуть пенсійні виплати, якщо вони не користуються власним рахунком протягом 6 місяців. Тобто, якщо пів року громадянин не знімає, не передає та не пересилає кошти, ПФУ перестає нараховувати йому пенсію.

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Які ще можуть бути причини скасування пенсійних виплат:

якщо отримувач помирає і це офіційно підтверджено;

у випадку, коли пенсіонер їде за кордон, а країна, куди він прямує, не має договору з Україною про виплату пенсій;

коли перевірка виявила неправдиві свідчення відносно стажу або зарплати під час розрахунку суми пенсії.

Які пенсії отримують Українці

Якщо вам неправомірно скасували виплати, ви можете звернутися у ПФУ для їх поновлення.

Розмір пенсії, яку отримують українці, залежить від зарплати, стажу, віку та роду діяльності. Згідно зі статистикою ПФУ, громадяни України зараз мають:

0, 6% осіб отримують 1 227,80 гривень;

29,5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень.

Мінімальний розмір пенсій, яку отримують українці зараз – 2 093 гривні. Це виплата для осіб, що продовжують працювати.