Кому не будут платить пенсию в Украине

Украинцам будут отменять пенсионные выплаты, если они не пользуются своим счетом в течение 6 месяцев. То есть если полгода гражданин не снимает, не передает и не пересылает средства, ПФУ перестает начислять ему пенсию.

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Какие еще могут быть причины отмены пенсионных выплат?

если получатель умирает и это официально подтверждено;

в случае, когда пенсионер едет за границу, а страна, куда он следует, не имеет договора с Украиной о выплате пенсий;

когда проверка выявила ложные показания по стажу или зарплате при расчете суммы пенсии.

Заметьте! Если вам неправомерно отменили выплаты, вы можете обратиться в ПФУ для возобновления.

Какие пенсии получают Украинцы

Размер пенсии, получаемой украинцами, зависит от зарплаты, стажа, возраста и рода деятельности. Согласно статистике ПФУ, граждане Украины сейчас имеют:

0,6% человек получают 1 227,80 гривны;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен.

Минимальный размер пенсий, которую получают украинцы сейчас – 2 093 гривны. Это выплата для лиц, продолжающих работать.