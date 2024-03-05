Втрата пенсії у квітні: чому так може статися

Уряд зобов'язав деяких пенсіонерів проходити процедуру ідентифікації. Це необхідно аби вони і надалі отримували свої виплати.

Хто може втратити виплати

Процедура ідентифікації призначена для осіб зі статусом ВПО. При цьому, йдеться саме про переселенців, які набули його до 24 лютого 2022 року.

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Термін проходження ідентифікації продовжували декілька разів. Уряд пояснює це неможливістю деяких пенсіонерів пройти процедуру.

Для того, аби дати таким людям більше часу і можливостей для проходження ідентифікації, Уряд постановою № 837 від 8 серпня 2023 продовжив термін ідентифікації спочатку до 31 грудня 2023 року, а постановою № 1384 від 27 грудня 2023 – до 31 березня 2024 року,

– зазначають у ПФУ

Варто зазначити, що протягом довгого часу ідентифікація не проводилась взагалі. Так сталося через пандемію і війну, йдеться про період з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року.

Як можна пройти процедуру ідентифікації

Пройти ідентифікацію можна як онлайн, так і офлайн. Як це зробити:

через відділення АТ "Ощадбанк";

у сервісному центрі ПФУ;

завдяки відеоконференцзв’язку в територіальному органі ПФУ;

через сервіс електронного підпису "Дія.Підпис" або ж електронний портал ПФУ.

Верифікацію українці можуть здійснити і перебуваючи за кордоном. Це можливо онлайн або ж у закордонній дипломатичній установі України. Потім отриманий документ направляється до територіального органу ПФУ, у якому пенсіонер стоїть на обліку.