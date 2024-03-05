Кто может потерять выплаты

Процедура идентификации предназначена для лиц со статусом ВПЛ. При этом, речь идет именно о переселенцах, которые приобрели его до 24 февраля 2022 года.

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Срок прохождения идентификации продлевали несколько раз. Правительство объясняет это невозможностью некоторых пенсионеров пройти процедуру.

Для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года,

– отмечают в ПФУ

Стоит отметить, что в течение долгого времени идентификация не проводилась вообще. Так произошло из-за пандемии и войны, речь идет о периоде с 12 марта 2020 года по 1 июля 2023 года.

Как можно пройти процедуру идентификации

Пройти идентификацию можно как онлайн, так и оффлайн. Как это сделать:

через отделение АО "Ощадбанк";

в сервисном центре ПФУ;

благодаря видеоконференцсвязи в территориальном органе ПФУ;

через сервис электронной подписи "Дія.Підпис" или электронный портал ПФУ.

Верификацию украинцы могут осуществить и находясь за рубежом. Это возможно онлайн или в зарубежном дипломатическом учреждении Украины. Затем полученный документ направляется в территориальный орган ПФУ, в котором пенсионер стоит на учете.

Обратите внимание! Узнать о решении представителей ПФУ после идентификации можно благодаря письму на e-mail или в электронном портале Пенсионного фонда.