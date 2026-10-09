Зняття санкцій з "Лукойлу": хто з оточення Трампа заробить на російській нафтопереробці

За лаштунками великої політики готується безпрецедентне рішення, яке може кардинально змінити розстановку сил на глобальному енергетичному ринку. Йдеться про долю одного з найбільших підсанкційних активів країни-агресорки, який несподівано зацікавив впливових гравців із Заходу та Близького Сходу.

Що саме передбачає нова нафтова угода

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій проти російського нафтового гіганта "Лукойл", передавши левову частку активів групі інвесторів із Близького Сходу. Як зазначає The New York Times, ця багатомільярдна транзакція має на меті нібито знизити ціни на енергоносії та посилити зовнішньополітичні позиції США.

Уряд Сполучених Штатів через Американську корпорацію міжнародного фінансування розвитку планує отримати близько 15% акцій новоствореної компанії, причому без жодних попередніх грошових вкладень.

Важливо! Ще одну міноритарну частку забере американський мільярдер Тодд Боелі, який активно фінансував протрампівські ініціативи. Група Боелі має викупити акції "Лукойлу" номінальною вартістю близько 10 мільярдів доларів у неросійських власників із суттєвою знижкою. Одразу після схвалення угоди Міністерством фінансів США санкції з цих активів будуть зняті, що миттєво підніме їхню ринкову вартість.

Хто стане головним вигодонабувачем від зняття санкцій

Попри те, що США планують контролювати більшість у раді директорів, понад половину акцій сукупно належатиме близькосхідним інвесторам. Серед них – організації, тісно пов’язані з королівською родиною Абу-Дабі, а також катарські мільярдери сирійського походження брати Аль-Хайят. Ці бізнесмени є давніми партнерами Джареда Кушнера (зятя Трампа) та Іванки Трамп у масштабних проєктах елітної нерухомості.

Прихильники угоди в Білому домі переконують, що це принесе несподіваний прибуток американським платникам податків завдяки отриманню стратегічних активів, зокрема нафтопереробних заводів у Східній Європі. Водночас експерти наголошують, що пряма участь уряду США у викупі активів компанії, проти якої вони ж самі ввели санкції, є безпрецедентним кроком. "Я не пригадую жодної хоч трохи схожої угоди за 20 років, протягом яких я займався питаннями санкцій", – підкреслив колишній юрист Мінфіну США Джеремі Панер.

Чому ця ситуація грає на руку Кремлю

Для російського диктатора продаж "Лукойлу" – це не просто бізнес, а продумана стратегія. Аналітики впевнені, що Путін використовує перспективу вигідних угод, аби відрадити Вашингтон від посилення тиску на Москву. Поки тривають складні переговори, Росія продовжує фінансувати свою військову машину.

Інтереси національної безпеки США та їхніх союзників, а також приватні інтереси настільки переплелися. Саме в таких каламутних водах Путін та його школа переговорів у дусі КДБ почуваються як риба у воді. У той час як Путін посилює бомбардування України, "Лукойл" просто допомагає йому виграти час,

– пояснив директор Центру Карнегі Росія-Євразія Олександр Габуєв.

Переговори щодо долі "Лукойлу" активізувалися після того, як попередній претендент на активи – вашингтонський інвестиційний фонд Carlyle – вийшов із гри. Уряд США протягом кількох місяців відмовлявся затвердити їхню пропозицію, яка передбачала блокування коштів на американських рахунках, щоб прибутки не дійшли до російських власників. Для росіян такий варіант був абсолютно неприйнятним.

Міністерство фінансів США встановило 22 жовтня як кінцевий термін для завершення переговорів щодо продажу, хоча цей дедлайн можуть посунути. Головною умовою Вашингтона залишається те, щоб передача активів не принесла фінансової вигоди самому "Лукойлу" чи російському бюджету. Американські сенатори вже звернулися до Держсекретаря та очільника Мінфіну з жорсткою вимогою гарантувати, що жоден російський олігарх не отримає прибутку від цієї оборудки, адже кожен долар послаблення санкцій конвертується у зброю проти України.

Нещодавно ми писали, що у США посилюють тиск на президента Дональда Трампа через санкції проти Росії. Двопартійне керівництво Сенату закликало адміністрацію президента швидше використати нові обмеження, щоб перекрити Москві фінансування війни проти України.