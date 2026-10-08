Чого хочуть сенатори

Демократка Джин Шахін з Комітету із закордонних відносин, та республіканець Роджер Вікер, голова Комітету у справах збройних сил, вже звернулися до міністра фінансів США Скотта Бессента та держсекретаря Марко Рубіо зі спеціальним листом, пише AP.

Сенатори наголосили, що більшість положень так званих "пекельних санкцій" набуде чинності 18 жовтня, після завершення 30-денного періоду перевірки адміністрацією.

Але законодавці закликали пришвидшити запровадження санкцій, щоб обмежити потік фінансових ресурсів, які отримує Москва і потім використовує у війні проти України.

Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві продовжувати цю військову ескалацію,

– наголосили автори звернення.

Одним із головних пріоритетів Вашингтона сенатори назвали боротьбу із сотнями танкерів "тіньового флоту", які перевозять російську нафту та допомагають Кремлю обходити американські санкції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Які фінансові установи під прицілом

Сенатори також наполягають, що критично важливо паралізувати глобальні фінансові мережі, які допомагають Кремлю ховати мільярди доларів від санкційного контролю.

Особливу увагу пропонують звернути:

на закордонні банківські філії у Шанхаї;

на фінансові установи Киргизстану.

На думку американських законодавців, ці фінустанови стали зручними хабами для відмивання підсанкційного капіталу.

Іноземні банки мають бути змушені зробити вибір. Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, і інше,

– заявили американські політики.

Що відомо про "пекельні санкції"

Масштабний закон, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який неофіційно отримав назву "пекельних санкцій" проти Росії, готувався протягом року. Процес різко прискорився після раптової смерті політика в липні та його попереднього візиту до Києва.

Президент України Володимир Зеленський особисто прибув до Сенату напередодні ключового голосування, щоб закликати партнерів до рішучих дій. Після того, як Палата представників надала остаточне схвалення, документ підписав Дональд Трамп, проте протягом останнього місяця адміністрація не робила публічних кроків для його фактичної реалізації.