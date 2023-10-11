У вас можуть забрати субсидію: як цього уникнути розповіли у ПФУ

Пільги на оплату комуналки надаються малозабезпеченим родинам. При оформленні субсидії до уваги беруться склад сім'ї, загальний дохід та площа їхнього житлового приміщення.

Хто може отримати субсидію

Субсидія може надаватися як громадянам, які орендують житло, так і власникам приміщення. Пільги нараховуються родинам, чий дохід нижчий на 15% за значення платіжок.

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Для отримання субсидії потрібно звернутись у відділення ПФУ або ж подати документи через вебпортал. Для оформлення соціальної допомоги необхідно:

написати заяву;

додати декларацію про доходи;

надати посвідчення особи;

прикріпити договір оренди або свідоцтво про право власності на житло.

Чому вам можуть скасувати субсидію

Поки приймається рішення, про надання пільг, грошова компенсація за комунальні платежі не надається і у майбутньому не компенсується.

Причин для скасування пільг є багато. Найпоширеніші це:

смерть заявника – основного отримувача субсидії;

зміна місця проживання або складу родини;

виявлення уповноваженими органами прихованого доходу заявника.

Якщо ви знаєте завчасно про зміни, які можуть вплинути на субсидію, потрібно повідомити про це ПФУ. Наприклад, якщо хтось із членів родини їде на ПМП за кордон, відповідно, дохід сім'ї стає іншим. Коригується і площа, яка припадає на одну людину. Аби уникнути проблем, подайте заяву про зміни і вам автоматично продовжать надання пільг.