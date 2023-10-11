Кто может получить субсидию
Субсидия может предоставляться как гражданам, арендующим жилье, так и владельцам помещения. Льготы начисляются семьям, доход которых ниже на 15% чем значение платежек.
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Для получения субсидии нужно обратиться в отделение ПФУ или подать документы через вебпортал. Для оформления социальной помощи необходимо:
- написать заявление;
- добавить декларацию о доходах;
- предоставить удостоверение личности;
- прикрепить договор аренды или свидетельство о праве собственности на жилье.
Почему вам могут отменить субсидию
Причин для отмены льгот много. Самые распространенные это:
- смерть заявителя – основного получателя субсидии;
- смена места жительства или состава семьи;
- выявление уполномоченными органами скрытого дохода заявителя.
Если вы заранее знаете об изменениях, которые могут повлиять на субсидию, нужно сообщить об этом ПФУ. Например, если кто-то из членов семьи едет на ПМЖ за границу, соответственно, доход семьи становится другим. Корректируется и площадь, приходящаяся на одного человека. Чтобы избежать проблем, подайте заявление об изменениях и вам автоматически продолжат предоставление льгот.