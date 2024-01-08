З 1 лютого без грошей: хто з переселенців втратить виплати від держави
З початку 2024 року відбудуться зміни у правилах виплат для переселенців, які отримують допомогу та проживають в Україні. Про це повідомили в Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради.
Відтак із 1 лютого 2024 року, частина переселенців втратять виплати від держави. У Департаменті соціальної політики зазначили, що право на отримання допомоги залишиться лише у певних категорій.
Читайте також: Клієнти "Ощадбанку" мають час до кінця березня
Хто залишиться без виплат
Відтак, виплати скасують:
- усім, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня – отримуватимуть виплати лише до 1 лютого;
- тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;
- тим, хто повернувся до покинутого місця проживання;
- особам, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.
Кому продовжать виплати ВПО автоматично
Зареєстрованим після 1 серпня, щомісячну допомогу подовжать автоматично на пів року якщо:
- середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує – 8372 гривень;
- виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;
- доглядає за особами, які досягли 80-річного віку;
А також отримуватимуть:
- студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;
- особи, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.
- ВПО має рідних працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжко хворими дітьми, особами з інвалідністю I чи II груп.
Який розмір виплат
Як зазначають у Мінсоцполітики, виплати для переселенців – це грошова допомога, яка має підтримати українців і допомогти їм інтегруватися. Саме тому кошти надалі надаватимуть пенсіонерам та тим, хто не може влаштуватися на роботу через об'єктивні обставини.
Вказані виплати зараз такі:
- 2 000 гривень отримують особи старше 18 років;
- 3 000 гривень – неповнолітні та громадяни з інвалідністю.