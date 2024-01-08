З 1 лютого без грошей: хто з переселенців втратить виплати від держави

8 січня 2024, 19:50
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Джерело:

Департамент соціальної політики у Черкаської міської ради

З початку 2024 року відбудуться зміни у правилах виплат для переселенців, які отримують допомогу та проживають в Україні. Про це повідомили в Департаменті соціальної політики Черкаської міської ради.

Відтак із 1 лютого 2024 року, частина переселенців втратять виплати від держави. У Департаменті соціальної політики зазначили, що право на отримання допомоги залишиться лише у певних категорій.

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Хто залишиться без виплат

Відтак, виплати скасують:

  • усім, хто зареєструвався як ВПО до 1 серпня – отримуватимуть виплати лише до 1 лютого;
  • тим, хто перебуває за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;
  • тим, хто повернувся до покинутого місця проживання;
  • особам, які відбувають покарання або засуджені за колабораціонізм.
Зауважте! ВПО, які подали заяви на виплату й оформили статус після 1 серпня –  отримуватимуть допомогу ще пів року.

Кому продовжать виплати ВПО автоматично

Зареєстрованим після 1 серпня, щомісячну допомогу подовжать автоматично на пів року якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує  – 8372 гривень;
  • виховує трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • доглядає за особами, які досягли 80-річного віку;

А також отримуватимуть:

  • студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, не зареєстровані чи не проживають у гуртожитку;
  • особи, які втратили працездатність, в тому числі досягли пенсійного віку, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника.
  • ВПО має рідних працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжко хворими дітьми, особами з інвалідністю I чи II груп.
Зверніть увагу! Якщо ВПО протягом перших 6 місяців отримання виплат працевлаштувався, розпочав діяльність як ФОП або отримав грант на бізнес/ваучер на навчання, та його середньомісячний дохід не перевищує 6279 гривень – виплати продовжаться.

Який розмір виплат

Як зазначають у Мінсоцполітики, виплати для переселенців – це грошова допомога, яка має підтримати українців і допомогти їм інтегруватися. Саме тому кошти надалі надаватимуть пенсіонерам та тим, хто не може влаштуватися на роботу через об'єктивні обставини.

Вказані виплати зараз такі:

  • 2 000 гривень отримують особи старше 18 років;
  • 3 000 гривень – неповнолітні та громадяни з інвалідністю.
Автор: Катерина Добровольська