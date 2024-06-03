Скасування ввізного мита та ПДВ на енергетичне обладнання: Шмигаль розповів, що планує уряд

Для забезпечення громадян та бізнесу альтернативними джерелами енергії, уряд планує скасувати ввізне мито та ПДВ на все енергетичне обладнання. Про це розповів премʼєр-міністр України, Денис Шмигаль.

Що дасть скасування ввізного мита й ПДВ

Шмигаль повідомив, що на нараді уряд обговорив можливість скасування ввізного мита та ПДВ на все енергетичне обладнання та його компоненти. У тому числі розглядається спрощення митних процедур для їх ввезення.

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За словами Шмигаля, це дозволить громадянам та бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії, а уряд лише цьому сприятиме.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Уряд сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні. На сьогоднішній нараді обговорили необхідні для цього кроки. Заслухав доповіді першої віцепрем’єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра енергетики Германа Галущенка.

Децентралізація енергосистеми

Прем'єр-міністр також нагадав, що уряд працює над децентралізацією енергосистеми. А також, що триває діалог із партнерами щодо постачання дизель-генераторів, когенераційних установок та мобільних котелень.

Дав доручення опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання. Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі. Росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону,

– додав Шмигаль.

При цьому, як зазначається, особлива увага зосереджена на прифронтових регіонах.