Стали болючими для Путіна, – кандидат у президенти Польщі про скасування санкцій проти Росії

Кандидат у президенти Польщі висловився про скасування санкцій проти Росії. Чи планує це робити Європа найближчим часом, читайте далі.

Чи скасують санкції проти Росії

Кандидат у президенти Польщі від Громадянської Коаліції Рафал Тшасковський заявив, що Європа не має скасовувати санкції проти Росії. На його думку, обмеження досі є ефективними. Про це чинний мер Варшави заявив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу.

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За словами Тшасковського, президент Росії розуміє лише мову сили, тому зараз знімати обмеження було б недоречно.

Зараз точно не час для послаблення санкцій проти Росії. Європейський Союз щойно прийняв черговий пакет санкцій. Ми повинні бути послідовними. Не може бути так, що Путін не понесе жодних наслідків за цю агресію,

– сказав мер Варшави.

Кандидат у президенти вважає, що Путін лише "заохочуватиме подальшу агресію, якщо не зіткнеться з наслідками". З іншого боку, це може мати негативний приклад для інших диктаторів.

Всі конкуренти Європи і Сполучених Штатів вважатимуть, що така поведінка себе виправдовує. І, крім того, що санкції, на жаль, іноді обходили, крім того, що санкції, можливо, не були настільки ефективними, як нам хотілося б, вони, проте, були і залишаються ефективними. І було б помилкою, на мою думку, послаблювати санкції саме в той момент, коли вони дійсно починають бути дуже болючими для путінського режиму,

– сказав Рафал Тшасковський.

Він додав, що позиція ЄС чітка щодо цього. Європейські партнери також закликатимуть і США дотримуватися тієї ж лінії.