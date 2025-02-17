17 лютого, 15:15
Поки валюта на пікові: де вигідно обміняти 100 злотих на гривні
Основні тези
- Станом на 17 лютого, курс НБУ встановлює 1 злотий як 10,46 гривні.
- В банках 100 злотих можна обміняти на приблизно 1 005 гривень, а в обмінниках на близько 1 050 гривень.
- Онлайн обмін через Visa або Mastercard дає курс 10,14 гривні за злотий, що еквівалентно 1 014 гривням за 100 злотих.
Курс злотого продовжує стабільно зростати. Відтак, при обміні на гривні за 100 злотих можна отримати дуже вигідну суму.
Який курс злотого до гривні зараз
Станом на 17 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,46 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".
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Водночас у банках середній курс такий:
- купівля відбувається в середньому за 10,05 гривні за злотий;
- продаж – 10,70 гривні за злотий.
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля відбувається по курсу – 10,40 гривень за злотий;
- продаж – 10,50 гривень за злотий.
Скільки дадуть за 100 злотих сьогодні
- Якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому близько 1 005 гривень;
- Водночас при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 1 050 гривень.
За скільки можна обміняти 100 злотих онлайн
Середній курс у платіжних системах такий:
- якщо обмін валюти здійснюється через Visa, курс становить 10,14 гривні за злотий;
- у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.
Відповідно, при обміні 100 злотих можна отримати:
- якщо обмін відбувається через Visa – 1 014 гривень;
- відповідно через Mastercard – 1 014 гривень.