Поки валюта на пікові: де вигідно обміняти 100 злотих на гривні

Курс злотого продовжує стабільно зростати. Відтак, при обміні на гривні за 100 злотих можна отримати дуже вигідну суму.

Який курс злотого до гривні зараз

Станом на 17 лютого, НБУ встанови курс, згідно з яким 1 злотий дорівнює 10,46 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мінфін".

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Водночас у банках середній курс такий:

купівля відбувається в середньому за 10,05 гривні за злотий;

продаж – 10,70 гривні за злотий.

В обмінниках середній курс зараз такий:

купівля відбувається по курсу – 10,40 гривень за злотий;

продаж – 10,50 гривень за злотий.

Скільки дадуть за 100 злотих сьогодні Якщо обміняти 100 злотих у банку, можна отримати в середньому близько 1 005 гривень;

Водночас при обміні 100 злотих в обміннику можна виручити приблизно – 1 050 гривень.

За скільки можна обміняти 100 злотих онлайн

Середній курс у платіжних системах такий:

якщо обмін валюти здійснюється через Visa , курс становить 10,14 гривні за злотий;

, курс становить 10,14 гривні за злотий; у Mastercard курс становить – 10,14 гривні за злотий.

Відповідно, при обміні 100 злотих можна отримати: